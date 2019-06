(Di martedì 25 giugno 2019)domenica pomeriggio in. Un anzianodi ottantacinque anni è stato rinvenuto riverso in acqua in posizione supina nel tratto di basso fondale nelle acque antistanti ildi. Probabilmente colto da malore, per lui non c'è stato nulla da fare. Era in visita a una parente in Friuli Venezia Giulia.