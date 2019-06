Cucina Smart : i migliori prodotti da comprare : Nel progettare una Smart Home, la prima “stanza” dalla quale partire non può che essere la Cucina ! Con gli enormi passi avanti fatti dalla Domotica infatti, potrete ottenere la Cucina Smart dei vostri sogni circondandola leggi di più...

Safera Smart Cooking Sensor : il salvavita intelligente per la Cucina : (Foto: Safera) Huelva (Spagna) – Considerare la casa come un nido protetto e sicuro può essere un’immagine confortante, ma ci sono angoli delle mura domestiche che nascondono insidie e pericoli. Tra questi, sicuramente spicca la cucina visto che è luogo dove fuoco, gas e alte temperature si incontrano. Proprio per evitare tremendi incidenti spesso dovuti a semplici distrazioni c’è un nuovo accessorio chiamato Safera Smart ...