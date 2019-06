Cade in piscina | 17enne muore annegato | «Non sapeva nuotare»

Brescia - 17enne Cade in piscina e muore annegato : Brescia, 17enne cade in piscina e muore annegato Il ragazzo stava facendo dei lavoretti in una cascina a Ghedi. Al momento della tragedia era solo, indagano i carabinieri Parole chiave: Brescia ghedi ...

Cade in piscina e muore annegato a 17 anni : «Non sapeva nuotare». Dramma nel bresciano : Tragedia in una cascina nel bresciano, a Ghedi, dove un ragazzo di appena 17 anni è morto annegato in piscina: a ritrovare il suo corpo senza vita è stata la proprietaria...

Mantova : bimba Cade in piscina di agriturismo - salvata con massaggio cardiaco : Una bambina è caduta nella piscina di un agriturismo ieri pomeriggio a Volta Mantovana, in provincia di Mantova: alla bimba, di 5 anni, trovata incosciente e cianotica, è stato praticato il massaggio cardiaco che ha consentito la ripresa del battito cardiaco e del pianto. All’arrivo dei soccorsi la piccola è stata intubata e trasportata all’ospedale Borgo Trento di Verona. L'articolo Mantova: bimba cade in piscina di agriturismo, ...

Bambina Cade in una piscina vuota e muore : dramma a Eboli : I familiari della piccola hanno allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. La Bambina stava...

Bimba di tre anni Cade nella piscina vuota e muore a Eboli : Tragedia ad Eboli questa sera dove una Bimba è caduta in una piscina vuota ed è deceduta. La Bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca rimasta...

Eboli. Cade nella piscina vuota : morta bimba di 3 anni : Eboli è sotto choc. Una bambina di soli tre anni è morta dopo essere caduta in una piscina vuota nel

Salerno - bimba di 3 anni Cade nella piscina vuota e muore : Tragedia ad Eboli questa sera dove una bimba di 3 anni appena è caduta in una piscina ed è deceduta. La bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca che era...

Salerno - bimba di 3 anni Cade nella piscina vuota e muore : Tragedia ad Eboli questa sera dove una bimba di 3 anni appena è caduta in una piscina ed è deceduta. La bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta in una piscina...