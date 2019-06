Bloodstained | Dove trovare l’area segreta 8 Bit

gamerbrain

(Di martedì 25 giugno 2019) In attesa che la Recensione digiunga sul portale, vogliamo condividere con voi una Guida che potrebbe farvi sorridere, se siete cresciuti con le console a 8 Bit.: Guida alla posizione dell’Area8 BitRitual of the Night è disponibile da una settimana circa su PC e Console, se siete cresciuti con la saga sicuramente lo avrete già completato, ma avete ancora scovato l’areache rende il gioco in 8 Bit? Esplorare il mondo di gioco, stanza per stanza, vi permetterà diforzierial loro interno sono custodite armi, equipaggiamenti ed abilità di vario tipo, come ad esempio il doppio salto, il quale vi tornerà utile per raggiungere determinate zone. All’interno dell’area 8 Bit è possibile scontrarsi con un Boss preparato per coloro che riescono ad accedervi. Per ...

giochiscontati : Nuova uscita della settimana, un titolo molto atteso, ecco dove acquistarlo al prezzo più basso del momento… -