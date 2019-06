Annunciato un libro che celebra la vita di Satoru Iwata

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Unche mira are ladel defunto presidente di Nintendo,, è stato ufficialmente. Sarà pubblicato in Giappone, sebbene al momento non sia stata fissata alcuna data di uscita.Ilproviene dalla compagnia giapponese Hobonichi - fondata nel giugno 1998 dal creatore di EarthBound, Shigesato Itoi - e raccoglierà le parole condivise da-san sul sito web ufficiale di Nintendo e sul blog di Hobonichi (doveaveva precedentemente lavorato come IT manager), segnala Nintendolife. Ilavrà sette capitoli in totale e includerà anche il contributo del leggendario game designer Shigeru Miyamoto.Leggi altro...

