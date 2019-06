Traffico Roma del 24-06-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di lunedì 24 giugno 2019) NOTIZIARIOLUNEDÌ 24 GIUGNOORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PERDALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA: CI SONO CODE DA VIA FABBRONI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST: SI PROCEDE SU CARREGGIATA RIDOTTA. RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA. PER UN INCIDENTE, ORA RIMOSSO, TRA VIALE REGINA MARGHERITA E VIA NOMENTANA, ANCORA RITARDI ...

