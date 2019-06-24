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Traffico Roma del 24-06-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 16 | 30 NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 24-06-2019 ore 16:30 (Di lunedì 24 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA: CI SONO CODE DA VIA FABBRONI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST: SI PROCEDE SU CARREGGIATA RIDOTTA. RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE. SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI CODE SU VIA CILICIA. PER UN INCIDENTE, ORA RIMOSSO, TRA VIALE REGINA MARGHERITA E VIA NOMENTANA, ANCORA RITARDI ...
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