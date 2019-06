Tale madre | tale figlia | occhi puntati su Deva Cassel

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Marina Lanzone La ragazza di 14 anni ha fatto la sua prima uscita pubblica da sola. Per l'occasione ha scelto un bustier di pizzo rosso, un blazer nero e un pantalone attillato: un look decisamente troppo serioso per la sua età Poche ma buone apparizioni pubbliche sono la chiave del successo di, la bellissimadi Monica Bellucci e Vincent. Ieri è stata avvistata in prima fila alla sfilata uomo di Dolce e Gabbana e la sua presenza non è certamente passata inosservata. Il suo look era sobrio ed elegante, fin troppo data la sua giovanissima età (compirà 15 anni il prossimo settembre): un bustier di pizzo rosso, un blazer nero e un pantalone attillato che metteva in evidenza le dolci curve. Ma quello che più colpisce è che vicino a lei non c’era né mamma, né papà. Nonostante questo, alla sua prima uscita ufficiale da sola, ha mostrato uno ...

