Spagna | terrore in spiaggia | medusa Man O' War manda all' ospedale diversi bagnanti

(Di lunedì 24 giugno 2019) Incuboin. La famigerata Man O'War, conosciuta anche come 'caravella portoghese', sta letteralmente seminando il panico in Costa Blanca (tratto di litorale affacciato sul mar Mediterraneo in provincia di Alicante). Settesono stati punti mentre si trovavano sulla famosadi Benidorm. Ieri, è stato così attivato un protocollo d'emergenza e la balneazione, in alcuni tratti, è stata vietata. La puntura dellaMan O'War Nei giorni scorsi, sette persone che si stavano godendo una giornata "sol y mar" sulladi Benidorm (perla della Costa Blanca considerata una delle più rinomate e frequentate destinazioni turistiche spagnole) sono state punte dalla terribile caravella portoghese indopacifica. Questo celenterato marino, appartenente alla specie del genere Physalia, è chiamata impropriamente, ma in realtà è un sifonoforo (ossia un organismo ...

