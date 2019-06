Ndrangheta | evade in Uruguay Rocco Morabito | superboss rimasto latitante per 23 anni

‘ Ndrangheta - il boss Rocco Morabito evade dal carcere di Montevideo : era in attesa di estradizione in Italia : Il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito è evaso la notte scorsa insieme ad altri tre reclusi dal carcere centrale di Montevideo , dove era in attesa di definizione del suo processo di estradizione verso l’ Italia . Morabito , 53 anni, era stato arrestato nel 2017 in un hotel della capitale urugaiana dopo 23 anni di latitanza e alla fine dello scorso marzo un tribunale penale d’Appello aveva confermato l’autorizzazione all’ estradizione ...

Evade dai domiciliari : preso a San Basilio uomo vicino ‘Ndrangheta : Roma – È stato arrestato nel cuore di San Basilio, in via Mechelli. Un classe 1982, nato, residente e ufficialmente agli arresti domiciliari ad Africo in provincia di Reggio Calabria. Il soggetto giudicato vicino alla cosca di ‘ndrangheta dei Morabito-Bruzzaniti-Palamara era ricercato dal 10 maggio, quando si era allontanato dal suo alloggio dove stava scontando una pena per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per lui si sono ...