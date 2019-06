MotoGp – Tutto pronto per la gara di Assen | PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp d’Olanda | anche

MotoGp – Il vantaggio sui rivali e la ‘foga’ di Lorenzo - Marquez sincero : “odio sentire che è già tutto fatto! E su Jorge…” : A tutto Marquez, dalle ottime sensazioni in moto al vantaggio su Dovizioso: le parole del campione del mondo dopo la vittoria al Montmelò Marc Marquez sorride dopo la gara di domenica al Montmelò: il campione del mondo in carica, vincitore a Barcellona, davanti al suo pubblico, si conferma leader della classifica piloti, aumentando il suo vantaggio sui rivali. “Le sensazioni sono ovviamente ottime, incredibili e dobbiamo ...

MotoGp – Biaggi sincero sull’incidente del Montmelò causato da Lorenzo : “è tutto derivato da un suo errore - ma…” : Max Biaggi prende le difese di Jorge Lorenzo: l’ex pilota consapevole dell’errore del maiorchino al Montmelò, l’analisi dettagliata E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019 di MotoGp: Marquez ha trionfato davanti al suo pubblico a Barcellona, ma a far discutere ancora oggi è la maxi caduta causata da Jorge Lorenzo, che ha mandato al tappeto in un colpo solo il maiorchino stesso, Maverick Vinales, ...

MotoGp – Vinales al Montmelò per migliorarsi : “in prova andiamo bene - in gara cambia tutto! E’ frustrante” : Vinales spera in un buon risultato davanti al suo pubblico: le parole dello spagnolo nelal conferenza stampa del Gp di Catalunya E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i piloti sono stati protagonisti oggi della tradizionale conferenza stampa del giovedì, nella quale hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Catalunya 2019. AFP/LaPeresse Tra coloro che vorranno sicuramente far bene ...

MotoGp – Iannone - l’infortunio e la trasformazione in pista : “quando salgo in moto cambia tutto” : Andrea Iannone, l’infortunio alla caviglia e la passione per la Formula 1: il campione di Vasto ospite a Radio 105 Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si disputerà il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello, ma i piloti della motoGp saranno protagonisti già da giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre le danze del weekend di gara. AFP/LaPresse Tra coloro che sperano di poter far bene davanti al loro ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al futuro del fratello in Pramac - a tutto Marquez : “Jorge e Alex? Ecco la mia verità” : Marc Marquez, i rivali, la gara del Mugello e la possibilità del salto di categoria del fratello Alex dalla Moto2 alla MotoGp Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Francia, i piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare l’appassionante weekend di gara del Mugello. Si corre domenica il Gp d’Italia ed il pubblico della nostra terra non vede l’ora di fare il tifo per Valentino Rossi ed i suoi ...

MotoGp - Petrucci ringrazia… Dovizioso : “a Forlì gli scrocco tutto - questo podio è anche merito suo” : Primo podio in Ducati ufficiale per Danilo Petrucci, terzo al traguardo del Gp di Le Mans dietro Marc Marquez e Andrea Dovizioso Una giornata speciale per Danilo Petrucci a Le Mans, il pilota della Ducati centra il primo podio con il team ufficiale, chiudendo alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Un risultato esaltante per il ternano, apparso felice e sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “devo stare ...

MotoGp in tv - GP Francia 2019 : orari warm-up e gara. Come vedere tutto su Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL warm-up E DELLA GARA DELLA MotoGP A LE MANS ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Il Gran Premio di Francia 2019 del Motomondiale è pronto ad andare in scena. Oggi, infatti, le tre classi incroceranno le armi per aggiudicarsi la gara di Le Mans. Si inizierà con il consueto antipasto dei warm-up della mattina, quindi dalle ore 11.00 toccherà alla Moto3 rompere il ghiaccio. Alle ore 12.20 sarà la Moto2 la protagonista, con ...

MotoGp - GP Francia 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. Pioggia per tutto il giorno a Le Mans : C’è chi, come Valentino Rossi, spera nell’asciutto per non partire nuovamente nelle retrovie, ma le previsioni meteo per il GP di Francia del Motomondiale, nella giornata odierna danno Pioggia praticamente per tutta la durata di prove libere e qualifiche: probabilmente saranno validi i tempi di ieri. Bene dunque hanno fatto i piloti a cercare ieri il tempo: nella giornata odierna le previsioni indicano Pioggia fino alle ore 16.00, ...

MotoGp - GP Francia 2019 : le previsioni meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

MotoGp 19 a tutto multiplayer in nuovi video e dettagli su server dedicati e Race Director Mode : Milestone ha presentato oggi tutte le novità della modalità multiplayer di MotoGP 19, che si arricchisce di importanti novità sia dal punto di vista tecnico che di gameplay. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di dedicare grande attenzione all'implementazione di tecnologie che potessero migliorare sensibilmente il gameplay online, oltre ad arricchirla con nuove funzionalità che permettessero ai giocatori di vivere un'esperienza di gioco più ...

MotoGp – Test Jerez - Rins spaccatutto : “chiedo scusa alla Suzuki - la moto non mi piaceva ma ho rotto tutto!” : Alex Rins sorride dopo i Test di Jerez: la sua Suzuki va veloce e anche se lo spoiler si spezza, lui la prende a ridere Alex Rins è la vera sorpresa di questo inizio di staigone di motoGp. Il pilota spagnolo sta confermando anche nelle gare ufficiali quello che aveva fatto vedere durante i Test pre-motomondiale, diventando uno dei principali candidati al successo finale, Marc Marquez permettendo. Nei Test svolti quest’oggi a Jerez, ...

MotoGp – Ruba la spugna di Rins - lacrime e perdono per il marshall di Jerez : restituisce tutto e riceve un… regalo! : Il marshall che ha Rubato la spugnetta della Suzuki di Rins ha restituito la refurtiva, ricevendo il perdono e anche un regalo Il marshall di Jerez l’ha passata liscia, ricevendo il perdono e anche un cappellino dopo il piccolo furto compiuto dopo la gara spagnola. Il commissario di pista infatti aveva sfruttato i festeggiamenti di Alex Rins per impossessarsi della spugnetta che ricopre e protegge il serbatoio dell’olio dei ...

MotoGp - GP Spagna. Vinales : 'Podio che vale una vittoria'. Rossi : 'Siamo medi in tutto' : E' stato un weekend complicato per i due piloti Yamaha quello del Gran Premio di Spagna. Maverik Vinales e valentino Rossi hanno concluso rispettivamente terzo e sesto. Un fine settimana sottotono per ...

MotoGp - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...