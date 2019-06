La prova preselettiva Dsga è visualizzabile dal 24 giugno su Istanze Online

Concorso DSGA 2019 : pubblicati dati prova preselettiva - tutti gli elenchi completi : Ieri 18 giugno sono stati resi noti i dati sintetici relativi alla prova preselettiva del Concorso DSGA. La FLC CGIL li ha pubblicato in un comodo schema, suddiviso per regione. Era già noto che alla prova hanno partecipato solo 34.196 persone, il 33,3% dei candidati iscritti. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta saranno a cura degli USR. Ammessi alla prova scritta Concorso DSGA Saranno ammessi alla prova scritta del Concorso DSGA il ...

Concorso Dsga : la prova preselettiva inizierà l'11 giugno : La prova preselettiva per la selezione di 2004 direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) si svolgerà nei giorni martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2019 nelle sedi comunicate dagli uffici scolastici regionali. Gli abbinamenti sedi/candidati/giorno sono avvenuti in tutte le regioni sulla base dell'anno di nascita, partendo dai candidati più anziani ai più giovani, poi sono stati comunicati sui siti internet dei differenti ...

Banca dati Dsga 2019 : prova preselettiva - ecco i 4000 quesiti : Banca dati Dsga 2019: prova preselettiva, ecco i 4000 quesiti Il prossimo concorso che mette in palio 2.004 posti per direttore dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) si svolgerà tra l’11, il 12 e il 13 giugno 2019. Online la Banca dati dei quesiti Il Ministero dell’Istruizione in queste ore ha messo a disposizione la Banca dati, contenente 4mila quesiti, da cui verranno poi estratte le domande che compariranno nella prova ...

Concorso Dsga : pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva : In data odierna, 21 maggio 2019, è stata pubblicata la tanto attesa banca dati dei quesiti per la prova preselettiva del Concorso per il reclutamento di 2.004 Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga). La batteria dei quiz comprende 4.000 quesiti, da cui saranno estratti i 100 che saranno proposti ai candidati nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali. La comunicazione delle sedi di ...