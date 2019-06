Incidente per Gabriele Costanzo! Paura per il figlio di Maria De Filippi e Maurizio

(Di lunedì 24 giugno 2019) È successo qualche giorno fa ma si è saputo soltanto adesso. Nelle ultime ore, tuttavia,Costanzo ha destato un po' di preoccupazione in entrambi i genitori. Il giovane è infatti rimasto vittima di un lievemeteorologico proprio mentre si trovava in viaggio. La sua auto è stata di fatto sommersa da un’improvvisa tempesta di grandine, come lo stesso ragazzo ha immortalato in una sua IG Storie. Nella serata di venerdì 21 giugno, per la precisione,Costanzo è dunque rimasto bloccato in strada a causa di una tempesta di grandine.Il giovane ha poi voluto condividere laprovata con tutti i suoi sostenitori di Instagram. Il videomaker è stato ulteriormente sfortunato, visto che proprio ora che sono iniziate per lui le vacanze si è anche scatenato il cattivo tempo.è un ragazzo che lavora con la mamma e dopo un duro anno di lavoro dietro le quinte dei programmi della madre adottivaDe, anche il giovane è partito per le sue vacanze estive in compagnia di alcuni amici. Il 28enne è stato adottato circa quindi anni fa da Queen Mary e dal consorteCostanzo, diventando a tutti gli effetti un membro della loro famiglia.