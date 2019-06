Gravina | 15enne precipita per 20 metri per recuperare cellulare | salvato dai vigili del

repubblica

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il ragazzo era in compagnia di amici quando sarebbe caduto nella cavità carsica (): a salvarlo sarebbe stata la fitta vegetazione che hanno attutito la caduta evitandogli gravi conseguenze

