Gianni Sperti parla di Gemma Galgani e svela il suo grande sogno

lanostratv

(Di lunedì 24 giugno 2019)su: “Non credo reciti una parte, ma a volte esagera” Chee Tina Cipollari non si sopportino è cosa ben nota. Le due non riescono a trovare un punto d’accordo e per moltista recitando una parte che le dà in cambio popolarità e successo. Intervistato da Francesco Canino per Panorama.it,ha confessato quanto segue: “Non credo reciti una parte. E’ una donna intelligente, ma è un’eterna ragazzina. Certe volte esagera” Chi non ci va già tanto leggero è senza dubbio Tina Cipollari che, in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, le ha gettato addosso un secchio d’acqua fredda. Un gesto che in molti hanno definito come bullismo. “Il bullismo è un problema serio. Se si fosse sentita a disagio non avrebbe accettato i fiori di Maria”, ha aggiunto. ...

fraversion : ho fatto una lunga intervista a @giannispertioff. Parla delle segnalazioni, del 'caso' Sara Affi Fella, del rapport… - fraversion : Gianni Sperti: “Uomini e Donne, i social e quel sogno per la tv” @giannispertioff #UominieDonne - SelimiSelma : RT @noemiv1995: Angela nasti is the new sara affi fella 'BUSINESS'?? a settembre ne vedremo delle belle! Chissà cosa ne penserà tina cipolla… -