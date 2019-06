ArcelorMittal | Di Maio | Nessuna immunità

Ilva - Luigi Di Maio : “ArcelorMittal spieghi perché ci sono 1400 lavoratori in cassa integrazione” : Al termine del tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto Luigi Di Maio è intervenuto in conferenza stampa, annunciando di aspettarsi "leale collaborazione con ArcelorMittal" e di attendere spiegazioni sul "perché ci sono 1400 persone in cassa integrazione". I cittadini di Taranto "hanno il diritto di tornare a respirare".Continua a leggere

Ex Ilva - Di Maio ad ArcelorMittal : «Immunità caso risolto - non c’è più» : Da Taranto il vice premier Luigi Di Maio non torna indietro sull’immunità penale sul piano ambientale ad ArcelorMittal, che si appresta a diventare legge non appena anche...

Di Maio a Taranto con 5 ministri e la promessa di 700 milioni. No ad ArcelorMittal sull'immunità penale : “Per Taranto c’è una dotazione finanziaria di un miliardo di euro di investimenti assegnati e solo 300 milioni erano stati utilizzati quando ho presieduto il Tavolo il 24 aprile scorso, oggi sono 700 i milioni impegnati e la cosa più importante di tutte è che entro settembre avremo la possibilità di vedere 500 milioni in fase di esecuzione assegnati ai progetti”. Così il vicepremier Luigi ...