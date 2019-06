Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 20 | 10

romadailynews

(Di domenica 23 giugno 2019)Daily News radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il leader del MoVimento 5 Stelle alza la voce. chi in buona o cattiva Fede destabilizza il movimento perché in questo modo serva Di Maio destabilizza che la capacità di orientare le scelte di governo stiamo governando nazione Italia non stiamo giocando a RisiKo ognuno porti avanti e tuono che è chiamato ad assolvere afferma senza citare Di Battista quanto lega per di maglia da incoscienti destabilizzare il governo nel momento della difficile trattativa con l’Unione Europea intanto la senatrice Paola Nugnes annuncia l’intenzione di lasciare il movimento per passare ad un comizio di Maio vuole tradire la promessa del taglio dei parlamentari dovrebbe dimettersi non passare al mito replica il vicepremier gli esseri gli Stati Uniti Hanno lanciato una Cyber ...

enpaonlus : Le ultime, preoccupanti cifre sul randagismo in Italia - amnestyitalia : Il ministro del lavoro egiziano ha definito l'omicidio di Giulio Regeni come 'qualcosa che poteva capitare a chiunq… - romeoagresti : #Juventus-#ManchesterCity: la trattativa per #Cancelo va avanti, contatti anche nelle ultime ore ???? ??… -