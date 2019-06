Tragedia a Porto Empedocle | 60enne muore annegato

Tragedia a Porto Corallo : Muore in un'immersione il campione italiano di pesca sub : L'esperto sommozzatore nel primo pomeriggio si è recato con un collega, anch'egli esperto sommozzatore, per una battuta di pesca su un fondale di circa 40 metri ad un miglio dal porticciolo di Porto Corallo . Intorno alle 15 dopo una prolungata apnea non ha fatto rientro in superficie.-- Tragedia questo pomeriggio a Porto Corallo , in comune di Muravera (Su) dov'è morto il campione italiano di pesca subacquea Bruno de Silvestri, in ...

Brindisi - Tragedia in aeroporto : donna si sente male e muore in auto nel parcheggio : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Brindisi, presso l'aeroporto "Papola - Casale", dove una donna di 63 anni, la cui identità non è stata rivelata, è deceduta all'improvviso per un malore, probabilmente un infarto fulminante, all'interno della sua vettura. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima doveva partite di lì a poco per Ginevra, in Svizzera, ma non avrebbe fatto nemmeno in tempo a scendere dalla ...