Sarri alla Juve è una vera e propria vittoria per il Napoli e esageriamo per Napoli

Allan : «James è un giocatore mondiale. Ora Sarri sarà nostro avversario» : Intervistato nella zona mista dell’Arena Corinthians dall’inviato di Tuttomercatoweb in Brasile, il centrocampista del Napoli e della Seleçao Allan ha parlato tra le altre cose anche della possibilità di avere come compagno di squadra James Rodriguez per la prossima stagione Sarebbe felice di avere con lei James al Napoli? “James è un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti a Napoli Qual è ...

Gigi Maifredi : “Alla Juve la transizione non esiste. Sarri deve vincere la Champions” : La Gazzetta intervista Gigi Maifredi, il tecnico del calcio champagne. Fu preso alla Juve nella stagione 1990-91 per cambiare il calcio bianconero ma fu una meteora, scrive la rosea: una stagione soltanto chiusa al settimo posto in classifica e con l’esclusione dalle coppe. Proprio la fine che molti tifosi pensano che farà Sarri. “La colpa fu mia. Ho mollato troppo presto. Alla fine del girone d’andata avevo già detto alla squadra ...

Zazzaroni : “L’arrivo di Sarri alla Juve libera Ancelotti dai continui paragoni” : Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dando alcuni pareri sul mercato del Napoli. Per il giornalista il Napoli deve prima chiudere l’affare Albiol, poi passare a quello per Manolas: “che piace molto tanto al tecnico quanto al presidente. Nulla esclude che nella trattativa potrebbe rientrare anche qualche componente della rosa partenopea”. Di James Rodriguez dice che “è un giocatore che ha fatto bene nel ...

Gazzetta : effetto Sarri alla Juve sul mercato di De Laurentiis : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport parla del mercato scatenato di Aurelio De Laurentiis. Identifica il cambiamento del presidente del Napoli che l’anno scorso aveva velocemente scalzato ogni pensiero su Cavani e Benzema, quest’anno è sceso in campo in prima persona per l’affare James Rodriguez. Due le motivazioni alla base di questo nuovo Aurelio, sicuramente l’apporto di Ancelotti che dopo aver studiato la ...

Sarri alla Juventus - Di Maio non si nasconde : “Ho sofferto…” : Sulla questione Juventus-Sarri si sono espressi tantissimi personaggi, tra addetti ai lavori e tifosi. E’ intervenuto sulla questione anche il vicepremier Luigi Di Maio, che non ha nascosto un po’ di delusione. Ecco le sue parole a Un Giorno da Pecora. “Il passaggio di Sarri alla Juve? Il Napoli è abituato a scoprire talenti e poi darli ad altre squadre. Penso a Lavezzi, Cavani e ora mister Sarri. Poi quando si passa alla ...

Sarri alla Juve - il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi : “Cosa gli auguriamo? Caro mister…” : Dopo la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri alla Juventus, il Napoli ha diffuso un divertente video per salutarlo e che fa leva sulla propensione alla scaramanzia dell’ex allenatore di Chelsea e partenopei. “Cosa auguriamo al mister?” si sono domandati i tifosi. “Beh, come prima cosa…”. L'articolo Sarri alla Juve, il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi: “Cosa gli auguriamo? Caro ...

De Laurentiis : «Sarri alla Juve è mancanza di rispetto - ma sarà divertente quando Ancelotti lo batterà» : La prima reazione di Aurelio De Laurentiis al Maurizio Sarri in giacca e cravatta è di sorpresa. Lui che lo ha portato al Napoli quasi fosse una scommessa e ha creduto in lui fino poi alla separazione pensa «Sta sempre in tuta, urla e bestemmia in panchina. Vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra» Il presidente del Napoli in un’intervista su Corriere della Sera considera ora mai Sarri un rivale e gli ...

Napoli - De Magistris : “Sarri alla Juventus? Sono deluso - ma non lo fischio” : Il sindaco di Napoli e tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha parlato dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia ...

Le nomine europee e la presentazione di Sarri alla Juve : Il segretario della Cgil Maurizio Landini, neorealista, non nel senso cinematografico ma in quello politico, economico e sindacale, non ne può più di questo governo e di questa maggioranza. Ma lo dice con la calma di chi davvero non ne può più. Anche più scocciati, esasperati, in Confindustria. A

“Jorginho alla Juve con Sarri?” - l’agente ammette : “Tutto può succedere!” : Jorginho alla Juve con Sarri, l’agente non nega la possibilità Jorginho potrebbe tornare in Italia, alla Juventus con Maurizio Sarri. Lo riporta il Daily Mail, secondo il tabloid inglese, il centrocampista della nazionale italiana potrebbe lasciare i Blues e seguire l’allenatore a Torino. Il giocatore è perfetto per il sistema di gioco di Sarri si è visto nelle stagioni a Napoli e nell’esperienza a Londra. Jorginho ha ...