Salvini vuole “anticipare” la manovra Di Maio | «Dove sono le coperture?»

Di Battista : "Salvini vuole mandare tutto all'aria" : La tensione ai vertici dell'esecutivo gialloverde è di nuovo alle stelle dopo le ultime mosse del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ieri ha scavalcato Luigi Di Maio e invitato i sindacati al Viminale. Senza contare l'annuncio di voler anticipare la manovra economica all'estate, anziché alla fine dell'anno, sfidando in modo aperto l'altro vicepremier e lo stesso premier Giuseppe Conte.Alessandro Di Battista, tornato alla carica in ...

Giuseppe Conte non vuole essere scaricato : dopo il fallimento con Bruxelles segue la linea di Salvini : La trattativa con Bruxelles non è andata come sperava Giuseppe Conte e così il premier deve utilizzare strumenti più Salviniani. I partner della zona Euro infatti non hanno alcuna intenzione di fare dietrofront, lo hanno precisato anche ieri venerdì 21 giugno, quando hanno fatto sapere di "non aver

Salvini : "Taglio tasse da 10 mld o addio" Il M5S : se la Lega vuole la crisi lo dica : Alta tensione nel governo. Il M5s risponde a Salvini che ha minacciato l'addio se non ci sarà il taglio delle tasse da 10 mld. "La Lega e Matteo Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare sempre il governo. Tutti vogliamo tagliare le tasse. Lega non e' all'opposizione, ma al governo come noi, Segui su affaritaliani.it

Fi - Toti ora vuole fare la “Rivoluzione d’ottobre nel partito”. Carfagna invoca “polo moderato” e vede Salvini : Primi passi per i coordinatori di Forza Italia Mara Carfagna e Giovanni Toti. I due, appena nominati da Silvio Berlusconi, dovranno accompagnare il partito verso una riforma per cercare di riprendersi dagli ultimi risultati elettorali ed evitare la scissione con una parte degli azzurri sempre più attirata dalle sirene del Carroccio. Carfagna e Toti incarnano proprio le due spinte opposte: con la prima che da sempre spinge per far ripartire la ...

La AfD vuole dare il premio Nobel per la pace a Salvini : Italia-Ue: Roma senza voce in Europa Berlino, 21 giu - (Agenzia Nova) - La maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) è una “soluzione di emergenza” che sta diventando “sempre più instabile”. Cilò che unisce i due partiti è la loro “opposizione all'Ue”: un'unione rinsaldata dalla richies

Salvini vuole Giorgetti commissario Ue : 3 ostacoli per il leghista : Il commissario italiano “se è in sala, ci sarà anche l’anno prossimo”, da commissario europeo s’intende. Matteo Salvini parla all’assemblea di Confartigianato e piazza il suo uomo per Bruxelles: il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, seduto in platea. Forte del 34 per cento alle europee che lo ha portato a essere il leader del primo partito di governo, il vicepremier pianta la sua pedina ...

Salvini su Tria : "Vuole fare il Ministro? Deve tagliare le tasse" : Se Tria vuol continuare a fare il Ministro dell'Economia di questo Governo dovrà adeguarsi a quello che è il programma della Lega. Questo è il messaggio che Matteo Salvini ha inviato forte e chiaro al suo collega di Governo dall'Assemblea di Confartigianato.La priorità Deve essere quella di abbassare le tasse, anche se sull'Italia pende una procedura d'infrazione: "Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, ...

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...

Italia torni a essere primo partner Ue degli Usa! Salvini a Washington vuole incontrare Trump : Matteo Salvini ha in programma un incontro con il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo: "Se vedrò Trump? Una cosa alla volta. Sono il vice e incontro il vice", ha detto ai cronisto. Ma fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere che il leader della Lega potrebbe vedere il presidente americano nell'ambito di un incontro "spontaneo".