Rumor indiavolati per Diablo 4 | è in sviluppo e uscirà già nel 2020

optimaitalia

(Di domenica 23 giugno 2019) Da anni la community di videogiocatori richiede4 alla corte di Blizzard Entertainment. D'altronde era addirittura il 2012 quando il terzo, controverso capitolo della saga di hack 'n' slash più celebre di sempre ha fatto capolino per la prima volta sul mercato, in versione PC. Per poi risorgere sulle console dell'attuale generazione, prima PlayStation 4 e Xbox One, poi l'ibrida Nintendo Switch. E se è vero che la delusione all'annuncio diImmortal per dispositivi mobile iOS e Android è stata cocente - per altro non si conoscono ancora le tempistiche di lancio del titolo -, oggi, 23 giugno, nuovi e bollentivanno a riaccendere le speranze dei fan per l'effettiva quarta incarnazione della saga fantasy., quelli di4, che arrivano direttamente dalla Francia, ed in particolare dai giornalisti di Le Monde. La redazione parigina, stando a questo articolo, ...

OptiMagazine : Rumor indiavolati per #Diablo4 - è in sviluppo e uscirà già nel 2020 -