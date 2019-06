Endurance vs F 1 - Cosa avete guardato?

quattroruote

(Di domenica 23 giugno 2019) Si fa presto a dire motorsport. Anche perché il teorema di base è sempre lo stesso. Si prendono delle automobili, possibilmente veloci. Si cercano dei piloti, possibilmente capaci. E poi tutti in pista con un unico obiettivo: vincere, a ogni costo. Quando bisogna passare dalla teoria alla pratica, però, gli esiti possono essere molto differenti. E sconcertanti. Prendete lo scorso weekend, per esempio. A pochi passi dalle onde del mar Mediterraneo, in Costa Azzurra, va in scena il Gran Premio di Francia di Formula 1. Un po più a nord, nel cuore della Renania, 150 auto danno vita alla la 24 Ore del Nürburgring. Un grande classico alla tedesca, che ogni anno mobilita qualcome 200.000 persone attorno alla Nordschleife, rigorosamente dotati di barbecue inondati da buona birra.Universi paralleli. Da un lato si assiste alla massima consacrazione del motorsport, con le monoposto ibride più ...

