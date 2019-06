Morto il papà di David Ospina

forzazzurri

(Di sabato 22 giugno 2019) Ildi, portiere del Napoli, non ce l’ha fatta. E’ giunta pochi minuti fa la notizia della morte di Hernandi, portiere del Napoli e della nazionale colombiana. Come noto, il portiere poche ore fa aveva anche lasciato il ritiro della nazionale colombiana (clicca qui per l’articolo) per stare vicino al genitore che ormai versava in condizioni critiche. La redazione di ForzAzzurri.Net porge le più sentite condoglianze ae a tutti i membri della sua famiglia. L'articoloildiproviene da ForzAzzurri.net.

matteosalvinimi : Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il s… - Corriere : Rocca di Papa, il sindaco Emanuele Crestini è morto da eroe: è uscito per ultimo per salvare i dipendenti - zaiapresidente : ?? Questo sindaco coraggioso ha salvato tutte le persone dal municipio in fiamme, ma stanotte è morto per i fumi ina… -