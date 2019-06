Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 22-06-2019

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 21-06-2019 : Asta tra City e United per Maguire. Citizens che a breve ufficializzeranno due nuovi arrivi. Le Trattative dei principali club europei.Manca solo l’ufficialità e Manchester City annuncerà l’accordo con Asier Riesgo. Il portiere, classe 1983, si è svincolato dall’Eibar e firmerà per una stagione. Anche per Rodrigo la situazione è la stessa. Il centrocampista classe 1996, di proprietà dell’Atletico Madrid ha rifiutato ...

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 20-06-2019 : L’Ajax ha ricevuto delle offerte per Neres, Llorente va all’Atletico Madrid. Clamorosa trattativa tra Manchester United e Arsenal.Lo vogliono in tanti. Dopo una grande stagione con l’Ajax, sopratutto in Champions League, David Neres sarebbe finito nel mirino di alcuni importanti club cinesi. Secondo Sky Sport, i lancieri lo valutano 80 milioni di euro. Erik ten Hag, invece, rimarrà alla guida fino al 30 giugno del 2022. Ad ...

Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 17-06-2019 : Nuova esperienza scozzese per Angelo Alessio, mentre due grandi campioni potrebbero trasferirsi in Cina. Le Trattative di giornata dei principali club europei.Il Kilmarnock, club scozzese che milita nella Scottish Premiership, ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Angelo Alessio, assistente di Antonio Conte per diverse stagioni. Sostituirà Steve Clarke, nominato da un paio di mesi come nuovo commissario tecnico della Scozia.Il ...