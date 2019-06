huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Thomas Picketty, con consueta profondità, analizza su Repubblica del 18 giugno (“L’del”) il risultato delle europee, registrando la “ buona notizia”:“.. Sembrerebbe che i cittadini francesi ed europei si siano preoccupati di più per il riscaldamento globale. Il problema è che le consultazioni hanno davvero dato poco rilievo al dibattito di fondo sul clima. In concreto con quali forze politiche intenderebbero governare gli ambientalisti? E quale programma intenderebbero attuare?”Le domande di Picketty, che sottolinea come nel nuovo Parlamento europeo i Verdi occuperanno il 10% delle poltrone (74 su 751) in luogo del 7% delle precedenti elezioni del 2014 (pari a 51 poltrone).Picketty registra tuttavia e da qui nasce il titolo “”, come, soprattutto in Francia, i responsabili politici ...

HuffPostItalia : Potere verde, illusione o realtà? Per un modello di sviluppo equo e sostenibile - geppo12 : RT @intuslegens: I #minibot sono il crinale. Un «geniale ecomomista italiano» ha ideato la beffa, la sarcastica beffa contro il potere parr… - Cosi49Cosimo : RT @Tamagati: @brumaio27 @dieruss @CottarelliCPI Vero Cottarelli chiamato al Quirinale da Mattarella per formare governo gradito a MERKEL a… -