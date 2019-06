Pelonzi | Capitale in balia di incompetenti | vicenda bus sembra ‘paperissima’

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – "Lae' indie dilettanti allo sbaraglio. Atac senza pace e sempre piu' nella bufera. Ladei bus israeliani in affitto e' gravissima. Dopo gli annunci video della sindaca con tanto di 'stanno arrivando' ecco l'ennesimo flop a danno dei romani e dei lavoratori dell'Atac. Dopo la stagione di 'parentopoli' con giunta Alemanno ora in Atac siamo costretti ad assistere con tristezza a quella di 'paperissima' per l'inadeguatezza dell'amministrazione Raggi". Cosi' in una nota il capogruppo del PD capitolino Giulio.