Bimba muore investita ​dall' auto della mamma

(Di venerdì 21 giugno 2019) Francesca Bernasconi Sembra che la piccola fosse sfuggita al controllononna, che non avrebbe avuto nemmeno il tempo di avvisare la donna di fermare l'Stava facendo la retromarcia per uscire dal cortile di casa. Ma non si era accorta che la figlioletta di un anno e mezzo era corsa verso di lei, forse per un ultimo saluto, e non ha fatto in tempo a bloccare l', che ha investito la piccola, uccidendola. "È una tragedia enorme che colpisce tutto il nostro paese", ha detto al CorriereSera il sindaco di Villarbasse, in provincia di Torino, che assicura vicinanza e supporto alla famiglia. Ieri, Laura Halca, trentenne di nazionalità romena, stava uscendo di casa, per fare alcune commissioni. Aveva appena salutato la figlioletta, lasciandola in affidamento alla madre, arrivata qualche settimana prima dalla Romania, per stare vicino alla famiglia e passare il ...

