Autostrade | via libera alla riduzione delle tariffe | protestano i concessionari

Autostrade - governo vara nuovi pedaggi : ‘Via le 6 tariffe e stop agli aggiornamenti’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Autostrade - governo vara nuovi pedaggi : ‘Via i 6 sistemi tariffari e aggiornamenti’. Di Battista : ‘Stato ne recuperi il controllo’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Autostrade - via libera a riduzione tariffe. Toninelli : è rivoluzione : Autostrade, via libera a riduzione tariffe. Toninelli: è rivoluzione L'Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok al nuovo sistema tariffario per i pedaggi autostradali. Aiscat (associazione delle concessionarie): “Ferma opposizione alle deliberazioni, così si bloccano investimenti”. Il ministro: “Basta ...

Autostrade - Sotto sequestro 12 viadotti sull'A16 : Non c'è pace per il viadotto di Acqualonga dell'autostrada A16, protagonista, suo malgrado, del gravissimo incidente stradale del luglio 2013 in cui persero la vita 40 persone. Nell'ambito dell'...