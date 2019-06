Veneto | per le vittime della tratta intesa Regione - Comune Venezia 2

Maltempo : in Veneto prolungato stato attenzione per temporali in montagna : Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - Alla luce delle previsioni meteo, che indicano la possibilità di temporali, anche di forte intensità, nell’area dolomitica veneta, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso oggi un bollettino con il quale si prolunga lo Stat

Veneto : per le vittime della tratta intesa Regione - Comune Venezia : Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - La rete veneta anti-tratta N.A.Ve entra nella ‘fase 3’. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin, ha approvato il nuovo atto di intesa con il Comune di Venezia che dà continuità al progetto di partenariato, nato

Allerta Meteo Veneto : prolungato lo Stato di Attenzione per temporali : Alla luce delle previsioni Meteo, che indicano la possibilità di temporali, anche di forte intensità, nell’area dolomitica veneta, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un bollettino con il quale si prolunga lo Stato di Attenzione già dichiarato fino alle ore 8.00 di sabato 22 giugno. L’Attenzione è rivolta alla possibile criticità geologica e sulla rete idraulica secondaria nel bacino idrografico ...

Bimba col tetano a Verona : nel TriVeneto le coperture più basse d’Italia : L’ospedale Borgo Trento di Verona (foto: Adert – Opera propria, CC BY-SA 3.0, Wikipedia) Una bambina di dieci anni ha contratto il tetano ed è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Borgo Trento di Verona. La piccola, riportano le testate locali, non era stata vaccinata contro questa malattia ed è bastata una semplice sbucciatura ad un ginocchio perché venisse infettata. A partire dal gennaio 2008, la Regione Veneto ...

Sblocca cantieri : Ance Veneto - sburocratizzare per mettere in moto il settore : Venezia, 17 giu. (AdnKronos) - “Non vogliamo passare per quelli che criticano sempre il Governo ed infatti il giudizio che abbiamo sullo Sblocca cantieri non è totalmente negativo. L’Ance Veneto, però, ribadisce la sua posizione forte e chiara: per Sbloccare i cantieri bisogna togliere dalla testa d

Altra brusca frenata per la Rete proprietaria Iliad : gli ultimi problemi arrivano dal Veneto : Non è un mese di giugno particolarmente fortunato quello che sta vivendo Iliad, almeno per quanto riguarda la Rete proprietaria. Un progetto in continuo divenire e che, come si poteva facilmente immaginare, sta trovando lungo il suo cammino non pochi ostacoli con le realtà quotidiane. E così capita che, a distanza di pochi giorni dai problemi che abbiamo condiviso sulle nostre pagine in quel di Lucca, si verifichi una situazione simile nei ...

Dl Crescita : Donazzan (Veneto); 'bene proroga termini assunzioni Centri per l'Impiego' : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - “Bene la proroga per le assunzioni nei Centri per l’Impiego contenuta nel Decreto Crescita; ma nel contempo va chiarito come si rispettano i lavoratori ‘esperti’ già in forza ad Anpal Servizi (1103 nel territorio nazionale, di cui 37 in Veneto), che hanno contratti in

Disinnesco ordigno bellico nel Bresciano : domenica di passione per i viaggi tra Lombardia e Veneto : domenica 16 giugno di passione in ordine agli spostamenti tra Lombardia e Veneto ma non per i viaggiatori che sceglieranno A58–TEEM e A35–BreBeMi con l’obiettivo di salvarsi dalla bomba di disagi provocati dalla chiusura (8-16), causa Disinnesco ordigno bellico, dell’A4 da Seriate a Rovato in direzione Brescia-Venezia. Solo la percorrenza della Direttissima Autostradale costituita dalla Melegnano-Agrate e dalla Liscate-Castegnato, ...

Lavoro : in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego (3) : (AdnKronos) - “Non c’è bisogno di attendere i navigator per dare risposte adeguate ai nostri disoccupati – sottolinea l’assessore Donazzan -. La qualità del modello Veneto è già universalmente riconosciuta, come hanno dimostrato le recenti visite della delegazione della Commissione Lavoro del Senato

Lavoro : in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego (2) : (AdnKronos) - Il programma di rafforzamento dei CPI ha già portato nel corso del 2018 alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di 14 dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017, alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di 8 rapporti di Lavoro

Lavoro : in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Prosegue il piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego avviato dalla Regione del Veneto nel 2018 con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni di personale del sistema pubblico per l’impiego, anche in vista delle nuove politiche nazionali, e dare risposte adeguate ai

Turismo : Regione Veneto introduce codice identificativo per i B&B (2) : (AdnKronos) - Caner ha anche assicurato che la legge approvata oggi “non crea nuovi vincoli sul piano urbanistico, edilizio o igienico sanitario: rimangono esattamente le norme già esistenti, ma ora sarà più facile farle rispettare anche a chi cerca di sfuggirle”. “Oggi abbiamo fatto un passo in ava

Turismo : Regione Veneto introduce codice identificativo per i B&B : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - “L’introduzione del codice identificativo contribuirà in modo significativo a contrastare più efficacemente il fenomeno dell’abusivismo, a colpire la concorrenza sleale, ma soprattutto, favorendo le necessarie attività di controllo, a garantire maggior trasparenza nel

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali e possibili frane : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento che conferma lo “stato di attenzione” dalle 14 di oggi fino alle ore 8 di giovedì 13 giugno per il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche intensi, che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore in tutto il territorio regionale. L’instabilità creata in Veneto dall’ampia circolazione ...