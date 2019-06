Migranti | Usa declassano l’Italia | “Meno arresti e indagini | Roma fa poco contro traffico

Migranti - nave madre lascia barchino a 25 miglia da Lampedusa e scappa. Tre gommoni alla deriva con centinaia a bordo - nessuno interviene : Ancora emergenze nel Mediterraneo mentre l'Onu chiede all'Europa di concedere un porto sicuro alla Sea watch . L'aereo Colibrì segnala un'imbarcazione affondata

Lampedusa - Sea Watch ancora bloccata - ma sull'isola sbarcano altri 45 Migranti : Nelle acque intorno a Lampedusa è andato in scena l'ennesimo paradosso, frutto della cattiva gestione dei flussi migratori e della volontà dei ministri italiani di imputarsi nella loro lotta contro le Ong senza trovare un altro modo per ridurre gli sbarchi. E così è capitato oggi che mentre la Sea Watch è ancora a largo della costa con 43 migranti a bordo, quelli soccorsi lo scorso 12 giugno, in 45 sono sbarcati senza problemi, arrivati con ...

Migranti - in 45 approdano a Lampedusa : 19.12 Almeno 45 Migranti, fra cui 2 bambini e una donna incinta, sono stati recuperati sotto costa a Lampedusa (AG), da motovedette di Guardia costiera e GdF. Lo annuncia "Mediterranean Hope". Il gruppo dei Migranti è stato condotto all'hotspot.Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Al largo dell'isola di Lampedusa, in acque internazionali, staziona la Sea Watch con 43 naufraghi a bordo. Alla nave della Ong è stata ...

Usa 2020 - Trump già in campagna : per vincere attacca Migranti e Cina : Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donald Trump ha annunciato che si candiderà nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

Siracusa - sul palco del teatro greco l’Elena di Euripide : “Carica sulle spalle del pubblico tutto il peso dell’attuale politica sui Migranti” : L’inutilità dell’odio fra popoli, la prepotenza dei vincitori e la sofferenza dei vinti. Ma, soprattutto, donne e guerra, le due parole d’ordine delle produzioni scelte per la stagione teatrale Inda 2019, in scena al teatro greco di Siracusa fino al prossimo 6 luglio. Come da tradizione classica, sono tre le opere rappresentate: due tragedie, Elena e Troiane di Euripide e una commedia, Lisistrata di Aristofane. Elena con traduzione di Walter ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo fino a Capodanno” : “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni dei Migranti della Sea Watch. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di ...

Migranti - Sea Watch : "In Libia cose inenarrabili - non li riporteremo"| Salvini firma il decreto per fermare la nave - ma ne fa sbarcare dieci a Lampedusa : Il ministro dell'Interno ha autorizzato lo sbarco di tre minori, tre donne (di cui due incinte), due accompagnatori e due uomini che necessitano di cure mediche.Sono dieci in tutto su 53 che restano a bordo della nave della Ong

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 Migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.