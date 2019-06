Mieloma Multiplo Recidivato o Refrattario | presentati i dati dello studio ELOQUENT-3

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Bristol-Myers Squibb ha annunciato la presentazione dell’aggiornamento dei-3,internazionale randomizzato di Fase 2 che ha valutato l’aggiunta di elotuzumab a pomalidomide e desametasone (EPd) versus pomalidomide e desametasone (Pd) da soli nei pazienti con(RRMM). In un’analisi non prespecificata per la valutazione descrittiva della sopravvivenza globale (OS), dopo il prolungamento del follow-up ad almeno 18,3 mesi, i pazienti trattati con EPd hanno continuato a riportare una OS duratura e clinicamente rilevante e vantaggi nella sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto a quelli trattati con Pd. Il trattamento con EPd era associato alla riduzione del 46% del rischio di morte Hazard Ratio (HR) 0.54; 95% Confidence Interval (CI): 0.30 to 0.96 rispetto al trattamento con Pd da solo, I tassi di ...

AtmpForum : Presentati i risultati della #CART totalmente umana contro #BCMA per il trattamento del #Mieloma Multiplo Recidivo-… - LQVentures : RT @_timos_: EHA2019 insights >>> Published by Oncoinfo_it in Twitter: RT @EmatoInfo: #EHA24 | Sara Bringhen (@cittasalute_to ) illustra le… - Oncoinfo_it : RT @EmatoInfo: #EHA24 | Sara Bringhen (@cittasalute_to ) illustra le novità presentate ad Amsterdam nel corso del Congresso 2019 dell'@EHA_… -