Juventus – Che affondo di De Laurentiis a Sarri | volano frecciatine velenose | “sta in

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...

Calciomercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

Juventus - primo addio bianconero : “Non vi dimenticherò mai” : Juventus – Una giornata di addii importanti nel calcio italiano, anche in casa Juventus arrivano dei saluti. Martin Caceres chiude ufficialmente la sua seconda avventura in maglia bianconera, annunciando la sua scelta sui propri social. Leggi anche: Trippier Juventus, ecco quanto costerà il nuovo terzino destro bianconero Juventus, Caceres saluta tutti su Instragram Intervenuto sul proprio account instagram, […] More

Juventus-Sarri - Capello svela : “contestarono anche me - gli ultras sono il male del calcio. Higuain? Vi dico che…” : L’ex allenatore friulano ha paragonato la sua accoglienza alla Juve con quella di Sarri, esprimendo il proprio punto di vista Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri in contemporanea a Londra e Torino. Il Chelsea e il club bianconero hanno pubblicato insieme una nota ufficiale, chiudendo di fatto la telenovela durata parecchie settimane. AFP/LaPresse Sul ritorno di Sarri ...

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico arriva dal Chelsea - contratto triennale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo comunica il club bianconero, sottolineando che il tecnico arriva dopo un anno in Inghilterra, al Chelsea. Per Sarri è previsto un contratto triennale. "Benvenuto alla Juventus!", scrive la società di Torino sul suo sito internet. Sarri, spiega la Juve, "ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la finale di Efl ...

Maurizio Sarri allenatore Juventus/ E' ufficiale : annuncio congiunto Chelsea-Juve : Maurizio Sarri allenatore della Juventus? Prosegue il tormentone su Guardiola: notizie e aggiornamenti del 16 giugno 2019. Per Pedullà firme vicine...

Sarri alla Juventus - il messaggio d’addio del Chelsea : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, prima il comunicato dei bianconeri poi quello del Chelsea che saluta l’allenatore. “I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri con il Chelsea FC, che era valido ancora per due anni”, si legge nel comunicato del Chelsea. Poi vengono riportate le parole della plenipotenziaria del club londinese, Marina ...

Meno male che Sarri è andato alla Juventus : Il gas e l’acqua aperti “Festeggiamo, ma non ci dimentichiamo l’acqua e il gas aperti”. Mi piace poter pensare che, citando l’immenso Massimo Troisi, che ci siano poche cose ormai da dire a Massimiliano Gallo che mi ha chiesto un pensiero sulla vicenda Sarri, ribadendomi “tu devi esprimerti perché sei stato tra i primi, in epoca non sospetta, a sostenere l’antiSarrismo e la pochezza manageriale di colui che hai definito, con sarcasmo ...

Juventus : Szczesny si rilassa a Mykonos - Cristiano Ronaldo si allena anche in vacanza : Molti giocatori della Juventus sono ormai in vacanza e si trovano quasi tutti al mare. I bianconeri si stanno godendo il loro periodo di relax insieme alle rispettive famiglie, aspettando di riprendere gli allenamenti nei primi giorni di luglio. Al momento però non tutto il gruppo bianconero è in vacanza, visto che Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro stanno partecipando alla Copa America e per loro le ferie inizieranno ...

Pogba fa sognare i tifosi della Juventus : “vado via dal Manchester United” : “Dopo tre stagioni al Manchester United e dopo quest’anno che è stato il mio migliore penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Sono le clamorose dichiarazioni del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in merito al suo futuro. “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte -ribadisce il 26enne francese a margine di un evento promozionale a Tokyo-. Bisognerà parlare, ...

Allenatore Juventus - il padre di Sarri spaventa i bianconeri : “il Chelsea non l’ha liberato” : Allenatore Juventus – E’ giallo in casa Juventus sulla scelta del nuovo Allenatore, sembrava fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri ma nelle ultime ore il padre dell’ex Napoli ha alimentato nuovi dubbi, intercettato nella sua Figline Valdarno dallo youtuber Giacomo Carolei: “Ancora il Chelsea non l’ha lasciato libero. Non sa nemmeno lui quando si potrà sapere qualcosa, io spero che torni in Italia. Adesso ...