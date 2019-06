Grande Fratello Vip | Lorenzo Riccardi potrebbe entrare nel cast del reality

Grande Fratello 2019 - Lory del Santo avverte Francesca De André : «Gennaro Lillo - relazione difficile...» : ?Gennaro sa usare bene le parole, ma la verità potrebbe essere un?altra?, a parlare Lory Del Santo, che in passato ha avuto una relazione con l?ex recluso nella casa...

Grande Fratello - Serena Rutelli su Barbara Palombelli : "Quando ho iniziato a chiamarla mamma" : "Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo ho fatto il Grande Fratello. Ed è stato terapeutico. Sono stata in cura da una psicologa, sempre la stessa, da quando avevo 10 anni. Ma dopo l’esperienza nella Casa mi sono sentita più forte. E non sono più tornata in analisi". Cos

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4?/ Scoop sull'ex tronista di Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Secondo le indiscrezioni, l'ex tronista di Uomini e Donne vorrebbe entrare nella Casa come concorrente

Si salvi chi può! Naike Rivelli rifiuta il Grande Fratello Vip... e si fuma uno spinello : Naike Rivelli racconta, con orgoglio, di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello VIP: "Si salvi chi può". Naike Rivelli dice di essere stata contattata per partegirare al Gf Vip, ma lei avrebbe rifiutato. Dice. A raccontare l’accaduto è stata proprio la figlia di Ornella Muti attraverso una Instagram story e un post social in cui ha affermato con orgoglio di aver declinato l’invito dei vertici di Cologno Monzese. ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè provoca sui social e il web infiamma : "Il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare", il post dell'ex gieffina che scatena gli haters

Francesca De André e Gennaro Lillio dal Grande Fratello a Temptation Island Vip? La risposta sibillina : Si sono conosciuti e avvicinati al Grande Fratello 2019 al punto che Francesca De André, dopo aver chiuso con il suo ex Giorgio Tambellini, ha deciso di lasciarsi andare con Gennaro Lillio e ora la loro frequentazione prosegue al di fuori del contesto televisivo. Presto, però, i due potrebbero tornare davanti alle telecamere perché alcune voci di corridoio li vorrebbero in lizza per partecipare a Temptation Island Vip. Ecco quindi che, ...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro inseparabili dopo il Grande Fratello : gli indizi social : inseparabili. Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, appena usciti dalla casa del Grande fratello 2019, non si sono persi di vista un secondo o quasi e hanno pure passato la prima notte da ‘reduci’ insieme (che poi hanno anche raccontato). Archiviata la girandola di emozioni per la vittoria che ha investito la trionfatrice Martina, è subito dopo arrivato il momento di affrontare il pregresso emotivo tra i due, protagonisti di un piccolo ...

Grande Fratello 16 - Erica Piamonte : "Con Gaetano non è mai iniziata" : Continuano a destare curiosità i protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso ogni lunedì su Canale 5. In molti pensavano che tra Erica Piamonte e Gaetano Arena fosse iniziata una storia, ma ci ha pensato la diretta interessata a dissipare ogni dubbio con una diretta Instagram.Ha dichiarato Erica: "Con Gaetano mi sono chiarita, gli ho spiegato delle cose che non credo abbia recepito, ...

