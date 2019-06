Alessandra Amoroso | Mi dedico alla famiglia | ma non scompaio

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Andrea Conti Anche la cantante corre per il titolo di tormentone dell'estate 2019 con “Mambo salentino” assieme ai Boomdabash. Dopo il mega raduno con i fan per festeggiare a Cinecittà il 20 luglio i dieci anni di carriera,si prenderà una lunga pausa. Ma non rimarrà in silenzio Un vulcano esplosivo di energia e voglia di fare. Dopo il suo ultimo tour,aveva dichiarato che si sarebbe ritirata, dopo dieci anni ininterrotti di lavoro, per un po', per mettere in ordine le cose lasciate in sospeso. Ma in pochi le hanno creduto. Infatti la cantante non si è fermata ed è entrata prepotentemente per il titolo di tormentone dell'estate 2019 con “Mambo salentino” assieme ai Boomdabash, ha registrato al Teatro Carcano di Milano lo Speciale VH1 Storytellers (in onda alle 21:10 il 3 luglio su VH1 e alle 23 su Paramount Network, Spike e VH1), e sta ultimando ...

