Verona | bimba di 10 anni colpita da tetano in rianimazione | non era vaccinata

(Di mercoledì 19 giugno 2019) È in prognosi riservata la bambina residente in provincia dida. La piccola, 10, è ricoverata nel reparto dipediatrica dell'ospedale di Borgo di Trento e ha sviluppato l'infezione dopo una banale caduta. Da quanto si apprende, non era. Roberto Burioni, epidemiologo e divulgatore, dalla sua pagina Facebook ha attaccato duramente i no-vax. La caduta e l'infezione Laè caduta qualche giorno fa, mentre stava correndo. Una semplice sbucciatura al ginocchio che non le ha causato particolare dolore e che, in un primo momento, non ha allarmato i genitori. Nel giro di poche ore, però, quella che sembrava una ferita superficiale è andata rapidamente peggiorando e la mamma, preoccupata, ha portato la piccola (che non risulta essere mai stata sottoposta alla profilassi antitetanica) al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria ...

