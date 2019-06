Tutti pazzi per l’oro | trama | cast e curiosità del film con Matthew McConaughey

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Mercoledì 19 giugno dalle 21.25 su Italia Uno va in onda l’action-comedy del 2008per l’oro, diretto da Andy Tennant.per l’oro: trailerper l’oro:Ben Finnegan, detto Finn, è un cacciatore di tesori con l’ossessione per la ‘Dote della Regina’; per cercarla si è finaziariamente rovinato e allontanato dalla moglie Tess. Quando Tess decide di rifarsi una vita, Finn scopre qualcosa di fondamentale per la sua ricerca…per l’oro:(True Detective, Contact, Amistad, Tropic Thunder, Dallas Buyers Club, Prima o poi mi sposo, Free State of Jones, Stella solitaria, Come farsi lasciare in 10 giorni, Rischio a due, La rivolta delle ex, Bernie, Interstellar, La torre nera, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, Serenity, The Beach Bum) è il protagonista, il ...

