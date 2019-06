Maturità: Ungaretti,Stajano e Sciascia

E' Giuseppecon la poesia "Il porto sepolto" l'autore uscito per la prima prova della2019. Anche una traccia su Corradoe l'"Eredità del Novecento". Tra i titoli, Leonardo.Per l'attualità,Dalla Chiesa, martire dello Stato e Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni. Alle 8.30 in contemporanea in tutte le scuole italiane è arrivata dal Miur la chiave digitale per aprire il Plico Telematico e "sbloccare" le tracce della prima prova,Mezzo milione i maturandi classe 2000.(Di mercoledì 19 giugno 2019)