Dl Crescita | Arcelor Mittal | “Così è impossibile gestire Taranto | mantenere tutele legali”

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Il Decreto, nella sua formulazione attuale, cancella lelegali esistenti quandoha accettato di investire nello stabilimento diche è necessario restino in vigore fino a quando non sarà completato il Piano ambientale per evitare di incorrere in responsabilità relative a problematiche che gli attuali gestori non hanno causato”. Lo affermaesprimendo preoccupazione per gli effetti del Dlsulla gestione dello stabilimento ex Ilva di. “Lo stabilimento – prosegue A.– è sotto sequestro dal 2012 e non può essere gestito senza che ci siano le necessarielegali fino alla completa attuazione del Piano ambientale. Il Piano ambientale del 2017 è stato progettato per affrontare problemi di lunga data dello stabilimento die per trasformarlo in un impianto siderurgico ...

