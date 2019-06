Csm | Greco | Sconcertato da logiche romane

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A Milano oggi è stato commemorato Walter Mapelli, il procuratore di Bergamo che è morto lo scorso aprile, e in questa occasione è intervenuto il procuratore di Milano Francescoil quale ha avuto parole molto dure circa quello che sta accadendo attualmente nella magistratura italiana, in particolare a causa dello scandalo scoppiato per l'inchiesta di Perugia sulla corruzione nelle nomine dei procuratori e tutto ciò che ne è conseguito, con le dimissioni di alcuni membri del Consiglio Superiore della Magistratura e con il cambio al vertice dell'Associazione Nazionale Magistrati.ha detto:"Quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci appartiene e non appartiene ai magistrati del Nord, ci ha lasciato sconcertati. Un mondo che abbiamo dovuto conoscere, apprendere nelle suedi funzionamento e che ci ha lasciati ...

repubblica : Bufera sul Csm, Greco: 'Sconcertati dalle logiche romane. Non appartengono ai magistrati del Nord' [news aggiornata… - LUIGIVACCARO5 : RT @ElioLannutti: Csm, il procuratore di Milano Greco: “Sconcertati dalle logiche di funzionamento della burocrazia romana”. La chiama buro… - ClaudioZavatti1 : RT @ElioLannutti: Csm, il procuratore di Milano Greco: “Sconcertati dalle logiche di funzionamento della burocrazia romana”. La chiama buro… -