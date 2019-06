Un cucciolo di orso salvato e adottato da una famiglia

Voleva solo aiutare il cucciolo! 24enne muore di rabbia dopo un morso : Una leggerezza è costata la vita a Birgitte Kallestad, una ragazza norvegese di 24 anni morta dopo aver contratto la rabbia per il morso di un cucciolo di cane che aveva soccorso durante un viaggio nelle Filippine."Aveva trovato il cucciolo durante un giro in scooter -racconta la famiglia- lo ha messo in un cesto per portarlo a casa". dopo averlo pulito e rifocillato la ragazza era andata in giardino a giocare con il nuovo amico: "A un certo ...

Norvegia - 24enne contrae la rabbia e muore : era stata morsa dal cucciolo che aveva soccorso durante una vacanza : Erano due secoli che non si registrava un caso di rabbia in Norvegia. Per questo nessuno ha pensato alla malattia quando Birgitte Kallestad, un’infermiera di 24 anni, si presentava quasi ogni settimana in pronto soccorso. La ragazza è morta lunedì, riporta il Washington Post. aveva contratto la rabbia canina da un cucciolo che aveva raccolto e accudito mentre era in vacanza nelle Filippine, dove si trovava con alcuni amici. Ci sono voluti ...

