Tasse compravendita oro | importo | come funziona e chi paga

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019)oro:e chiÈ risaputo quanto l’oro sia considerato un bene rifugio, un investimento sicuro ed efficace, ma anche è ben nota la prassi di molte persone che, al fine di ottenere liquidità in modo immediato, si rivolgono ai diffusissimi Compro Oro sparsi sul territorio italiano, e in questi negozi effettuano la vendita dell’oro di proprietà. Vediamo di seguitoil meccanismo dal punto di vista fiscale, se cioè occorrereoppure no. Se ti interessa saperne di più su cos’è un tasso usurario ericonoscerlo, clicca qui.oro: quali regole fiscali seguire? La domanda che si fa chiunque intende vendere oro per ricavarci denaro, è la seguente: su una vendita di uno o più oggetti d’oro, è necessariore le? occorre cioè denunciare il ricavato e indicarlo nel 730? ...

effebot : La GdF di #Napoli, su mandato della Procura, ha sequestrato 4,6 milioni a Heron Venture Capital, accusata di non av… -