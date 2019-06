Napoli | due fratelli fanno causa al papà sparito per mancanza d' amore

Juve - Sarri potrebbe pensare a due formazioni : il 4-3-1-2 o uno schema in 'stile Napoli' : La Juventus ha finalmente comunicato chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. La scelta è ricaduta su Maurizio Sarri, una vera e propria inversione di tendenza. Si passerà infatti da un calcio fortemente conservativo, basato sulla difesa e sull'adattarsi all'avversario, ad un gioco fortemente propositivo e verticale, fatto di infiniti passaggi, ciò che gli inglesi hanno definito "Sarriball" durante l'esperienza al Chelsea del tecnico ...

Il Giornale : Sarri alla Juve ha due obiettivi - battere in classifica Conte e vincere a Napoli : Tony Damascelli sul Giornale smonta il mito di “Sarri rivoluzione per la Juve”, che ha ricercato nel tecnico toscano un altro football, ma sempre la stessa meta: vincere. Dunque a nulla valgono le Contestazioni del momento, le mille recriminazioni sullo stile di Sarri lontano da quello della società bianconera. Maurizio non è un dilettante allo sbaraglio, precisa Damascelli, e se possono infastidire tuta e sigarette, non saranno di ...

Enrico Fedele : “Questi due calciatori potrebbero lasciare Napoli - per l’attacco mi piace questo profilo italiano” : Enrico Fedele, agente dei calciatori e dirigente sportivo, ha espresso i suoi pensieri sul club azzurro. Queste le sue parole: “Il futuro di Allan a Napoli? Se riceverá offerte importanti, lui e Lorenzo Insigne vanno via. Ne sono sicuro. Se Insigne, invece, dovesse restare, che modulo potrebbe esaltarlo? Se non il 4-3-3, il 4-2-3-1”. Fedele ha poi aggiunto: “Andrea Belotti farebbe comodo al Napoli? Certo, é un bomber, ...

Napoli - due ore di protesta dei detenuti nel carcere di Poggioreale : danni a un padiglione ma nessun ferito : Molti danni in un padiglione, ma nessun ferito. È rientrata nel giro di un paio di ore, la protesta di un gruppo di detenuti nel carcere napoletano di Poggioreale. La protesta, secondo il Dap, si è conclusa i detenuti, dopo un confronto con il Comandante e il Provveditore della Campania, hanno fatto tutti rientro nelle proprie celle. Il gruppo di 220 persone – ricostruisce la nota – aveva preso possesso nel primo pomeriggio del ...

Napoli-Bennancer - affare sfumato : il Genoa ha trovato un’intesa di massima - due le contropartite : Sfuma l’obiettivo del Napoli Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, il presidente Enrico Preziosi ha incontrato la dirigenza e il nuovo tecnico a Forte dei Marmi per iniziare a programmare. Andreazzoli non vuole perdere Bennacer e Caputo dell’Empoli per i quali ci sarebbe un’intesa di massima. Come contropartite andrebbero in Toscana Asencio e Candela. Lo riporta Il Secolo XIX Leggi ...

Un professore accusato di aver avuto relazioni con due studentesse minorenni si è ucciso a Napoli : Un professore del liceo Giambattista Vico di Napoli, che si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse, si è ucciso sabato pomeriggio. Il professore, 53 anni, era sposato e aveva due

Cambio modulo Napoli - Il Mattino : “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” : Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez” Cambio modulo Napoli, Il Mattino: “Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez”. Stando ai rumors ed alle trattative, non vi è dubbio che Ancelotti pensa ad un Cambio modulo per la prossima stagione. La ricerca di un fantasista ed un esterno offensivo lasciano pensare ad alcune soluzioni tattiche ...

Calciomercato Parma - occhi puntati in casa Napoli : il club emiliano piomba su due giocatori azzurri : Il club emiliano ha messo gli occhi su Ounas e Rog, due profili che stuzzicano eccome il ds Faggiano Lavori in corso in casa Parma, il club emiliano infatti è impegnato a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per mantenere gli standard di qualità mostrati nell’ultimo campionato. Gli occhi del ds Faggiano sono puntati verso Napoli, club con cui è in atto una forte sinergia di mercato. Le parti, oltre a discutere del ...

Smontano e rubano alcune macchine per stampare giornali. Due arresti a Napoli : Sono stati bloccati e arrestati mentre caricavano su un furgone pezzi di macchinari per la stampa. Due uomini di 33 e 39 anni sono stati notati da agenti della Squadra Volanti della questura di Benevento nel retro dei locali della ex stamperia de 'Il Sole 24 ore', in contrada Torre Palazzo, intenti a caricare su un furgoncino diversi quintali di materiale ferroso. Il controllo all'interno del mezzo ha permesso di trovare molte parti ...