L' eterno ritorno di Alessandro Di Battista

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) È l'. Stoccata e fuga. Per un viaggio intorno al mondo. Anche se non è più detto che ritornerà a viaggiare. E fare reportage. Stiamo parlando diDi, 40 anni, il “subcomandante” del M5s, un piede fuori e uno dentro la politica, che ha dato alle stampe un agile pamphlet di 146 pagine dal titolo Politicamente scorretto, prodotto e distribuito dalla casa editrice de Il Fatto Quotidiano, Paperfirst, in cui, tra varie ed eventuali, si può anche leggere: “Un conto è fare un patto di governo, un altro è essere complici” mentre invece continuano “gli squallidi giochi di potere”. Un giudizio pesante sulla politica dei 5 Stelle alleati della Lega a Palazzo Chigi e anche sul capo politico, Luigi Di Maio, che la sta attuando, e che - “arroccato a Palazzo Chigi - fa sapere di non aver letto il libro e di avere altro da fare”. Per il Corriere della Sera, che ne ...

