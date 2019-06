ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Il Villareal ha confermato che pagherà i 4della clausola di Albiol e la sua partenza dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, per questo in Napoli è attivo sul mercato per trovare un sostituto di reparto che faccia coppia con Koulibaly. Giuntoli ha presentato un’offerta alla Fiorentina per20di euro cash, ma la Viola, che è intenzionata a non indebolire la squadra per la prossima stagione, ne chiede 30. In questo caso Depreferirebbe chiudere per Manolas o Aké a queste cifre. L'articolo: De20perilNapolista.

napolista : Gazzetta: De Laurentiis offre 20 milioni per Nikola Milenkovic La Fiorentina rilancia e il Napoli preferisce virare… - sscalcionapoli1 : Manolas-Napoli, Gazzetta: la Roma vuole la clausola, De Laurentiis no! L’affare si sblocca solo in un caso… - CalcioNapoli24 : -