Bloodstained | Ritual of the Night è ora disponibile in versione digitale su PC | Xbox One

Bloodstained Ritual of the Night disponibile da oggi : Il nuovo GDR a scorrimento orizzontale di Koji Igarashi: Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile da oggi in versione digitale per le piattaforme PC (Steam e GOG), PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni fisiche per Playstation 4 e Xbox One usciranno venerdì 21 giugno. Bloodstained: Ritual of the Night verrà rilasciato anche per console Nintendo Switch martedì 25 giugno (versione digitale) e venerdì 28 ...

Bloodstained : Ritual of the Night è in arrivo su PS4 - PC - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 505 Games annuncia l'arrivo di Bloodstained: Ritual of the Night su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Le versioni digitali delle prime tre piattaforme saranno disponibili a partire dal 18 giugno, mentre quelle fisiche arriveranno sugli scaffali il 21 giugno. La versione per Nintendo Switch invece sarà disponibile a partire dal 25 giugno per quanto riguarda il digitale, mentre il gioco ...