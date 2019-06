Atletica leggera, Caster Semenya “è biologicamente un maschio”: l’accusa choc della Iaaf (Di martedì 18 giugno 2019) L'affermazione compare nelle oltre 160 pagine del Tas di Losanna che aveva condannato la mezzofondista a doversi sottoporre a trattamenti ormonali specifici: "rientra in quelle persone che possono definirsi biologicamente uomini ma con tratti d'identità di genere femminile".. Si tratta di iperandrogenismo, ma il Tribunale Federale ha sospeso la sentenza. (Di martedì 18 giugno 2019) L'affermazione compare nelle oltre 160 pagine del Tas di Losanna che aveva condannato la mezzofondista a doversi sottoporre a trattamenti ormonali specifici: "rientra in quelle persone che possono definirsiuomini ma con tratti d'identità di genere femminile".. Si tratta di iperandrogenismo, ma il Tribunale Federale ha sospeso la sentenza.

La Iaaf in una nota ufficiale ha spiegato la tesi esposta davanti al Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna secondo la quale Caster Semenya "È biologicamente un maschio". Una ‘accusa' che la due volte oro olimpico sugli 800 metri non ha mai accettato e respinto al mittente. La mezzofondista ha sempre contestato la regola secondo cui, per poter continuare a gareggiare, lei e le altre nella sua stessa condizione di "iperandrogenismo" dovrebbero obbligatoriamente sottoporsi a una terapia ormonale per ridurre i propri livelli di testosterone.



L'atleta è tornata a gareggiare ma nelle motivazioni del Tas c'è chiaramente un riferimento ad atlete "biologicamente uomini ma con tratti d'identità di genere femminile". Una accusa che la Semenya non ha mai tollerato dichiarando anche di essere vessata a livello umano da simili illazioni.