Prima Samsung | poi Huawei | va in scena il flop dei fold

Vero camera phone il Samsung Galaxy Note 10 : sensore da 64 MP come mai nessuno Prima? : Il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere davVero un camerapohone con i fiocchi, pensato per dare battaglia a tutti i rivali (in primis i Huawei P30) proprio sul comparto fotografico. L'asso nella manica hardware sarebbe stato appena presentato: si tratta di un nuovo sensore proprietario da ben 64 MP. mica poco che molto probabilmente arriverà proprio a bordo del phablet atteso alla fine della prossima estate. Il sensore che con poche dubbi ...

Per la Prima volta dopo un anno Samsung raggiunge l’1% delle vendite di smartphone in Cina : Samsung è ancora lontana da apparire sul podio dei venditori di smartphone in Cina, ma finalmente le vendite dell'azienda sono tornate in singola cifra nel primo quadrimestre del 2019. L'articolo Per la prima volta dopo un anno Samsung raggiunge l’1% delle vendite di smartphone in Cina proviene da TuttoAndroid.

Non Prima di giugno il prossimo aggiornamento per Samsung Galaxy S7 : situazione batteria e non solo : Stiamo vivendo una fase di transizione assai delicata per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7. Il fatto di aver superato la soglia dei tre anni di età impone al produttore coreano un cambio di politica dal punto di vista software, al punto che le ipotesi avanzate fino ad oggi dalla nostra redazione, dopo aver esaminato lo stato di salute dello smartphone non molto tempo fa, trovano importanti riscontri oggi 3 maggio. Cosa dobbiamo ...

IDC 1° trimestre 2019 : Huawei supera Apple e va al secondo posto. Samsung soffre ma resta Prima : Nonostante il calo generale del mercato, Huawei procede indisturbata la marcia avvicinandosi al suo obiettivo, quello di diventare il produttore di smartphone numero uno al mondo entro il 2021. ...

Samsung Volley Cup – Vantaggio della Zambelli Orvieto ai Play Off Promozione : Prima vittoria contro il Barricalla Cus Torino : Samsung Volley Cup: colpaccio Zambelli, vince 3-2 al PalaRuffini e si porta in Vantaggio nella semifinale contro il Barricalla Cus Torino. Giovedì pomeriggio Gara-2 a Orvieto Prosegue il momento d’oro della Zambelli Orvieto nei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Le tigri gialloverdi, dopo aver eliminato ai quarti la Omag San Giovanni in Marignano, si impongono 3-2 al PalaRuffini contro il Barricalla ...