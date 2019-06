Natalia Aspesi | “Sono una vecchia strega che fantastica ogni genere di crudeltà contro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Se vincono i 5 Stelle mi sparo“. Così aveva detto la giornalistadue anni fa, quando stava appena iniziando la campagna elettorale per le elezioni politiche. Il Movimento ha poi davvero vinto ma lei, fortunatamente, non è stata di parola. Così ora, in un’intervista all’Huffington Post, la storica firma di Repubblica è tornata sull’argomento spiegando come ha cambiato idea in questi anni: “Anziché spararmi a causa loro, pian piano, ho maturato la fantasia di sparare a loro. Devo dire che la legge sulla legittima difesa mi è venuta in– ha raccontato con quella vena d’ironia che la contraddistingue -. Nessuno può più negarmi di imbracciare un kalashnikov. Sono. Sono sola. Sono gravemente turbata dalla condizione disperata degli italiani. Ho tutto il diritto di fare una strage”. ...

