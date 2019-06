Maurizio Sarri | figlio | moglie e padre La vita privata dell’allenatore Juve

termometropolitico

(Di lunedì 17 giugno 2019). LaOrmai è ufficiale:è il nuovo allenatore dellantus. Notizia che ha fatto storcere il naso a quei tifosi bianconeri che invece si aspettavano Guardiola e ne ha accontentato altri che a Guardiola, in fondo, non ci hanno mai creduto. Ma i tifosi veramente scontenti sono ovviamente quelli del Napoli, o almeno quellisti fino al midollo, che ipotizzano ancora la possibilità di una “rivoluzione” anteposta al “capitale”. Ladiavvolta nella riservatezza Al di là delle opinioni in merito, che risultano assolutamente soggettive, ci sono invece dei fatti oggettivi da considerare. Il primo è cheè l’allenatore dellantus, per l’appunto. Secondo il Chelsea, la squadra di Londra con cui ha vinto l’Europa League, l’allenatore toscano se n’è ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - juventusfcen : OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri ?? - FabrizioRomano : OFFICIAL: Maurizio Sarri is new Juventus manager! ???? #CFC #Chelsea #Juve #Sarri -