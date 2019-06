L’attore di “Un Posto al sole” aggredito a Salerno | “Schiaffeggiato da una decina di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Era fermo alla pensilina di Sicignano degli Alburni, in provincia di, e stava aspettando l’autobus per Napoli lo attendevano le riprese della serie tv “Unal Sole” dove interpreta il ruolo del vigile Cotugno quando è stato vittima di una brutale aggressione. A raccontarlo su Facebook è stato lo stesso Walter Melchionda: “Devo partire per Napoli ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il pullman, ero solo arrivano unadi extracomunitari ubriachi iniziano a guardarmi e ridere, uno si avvicina mi tira uno schiaffo e ridendo mi insulta ‘quan’ è bell u dottor’, me ne tira un altro”, ha raccontato l’attore. FQ Magazine Temptation Island 2019 al via il 24 giugno, Maria De Filippi: “Non ci aspettavamo che dopo 4 ore una coppia ...

