Inter | oggi tutti nella nuova sede | presente anche Zhang

Franco Zeffirelli - l’ultima Intervista all’Ansa : “La semplicità à il segreto per essere felici”. Il regista è morto oggi nella sua villa a Roma : Il 4 aprile 2014 Zeffirelli rilasciava questa intervista all’Ansa: “La semplicità è segreto per essere felici. Problema dell’uomo moderno sono ambizioni impossibili”. Dichiarazioni di Franco Zeffirelli nella sua villa Romana in occasione della presentazione del suo libro ‘Francesco’. Il maestro parla della figura di Francesco d’Assisi e delle caratteristiche che lo accomunano con papa Bergoglio. ...

Vodafone down in Italia/ Oggi Giga illimitati Internet gratis : ironia sul 'regalo' : Vodafone down in tutta Italia ma non solo: segnalazioni nel resto d'Europa. Guasto risolto dopo due ore: il regalo dell'azienda ai suoi clienti.

VIDEO Svezia-Cile 2-0 - Mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Asillani e Janogy risolvono nel finale - lunga Interruzione per pioggia : La Svezia ha sconfitto il Cile per 2-0 in un match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le favorite scandinave hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulle arcigne sudamericane. La partita si è risolta soltanto nella ripresa, dopo 30 minuti di interruzione a causa di una pioggia torrenziale che impediva il regolare svolgimento dell’incontro: Asillani ha sbloccato il risultato all’83’ su assist di Anvegard, ...

E3 2019 : Fallout 76 riceverà oggi la modalità battle royale "Nuclear WInter" : Continuano le conferenze dell'E3 2019 e, in questo momento, è in corso l'evento di Bethesda.Nel corso della conferenza la compagnia ha dato spazio al suo (discusso) Fallout 76. Nello specifico, Bethesda ha annunciato la battle royale per il suo titolo, la modalità "Nuclear Winter".La modalità PvP per 52 giocatori sarà disponibile da domani.Leggi altro...

Ballottaggi - oggi il duello (senza M5s) in 136 Comuni Guarda la mappa Interattiva : Ai seggi per scegliere il sindaco in 15 capoluoghi e in altri 121 municipi. Sfida Lega-M5S a Campobasso. Salvini prova a espugnare Ferrara, il Pd a riprendere Livorno

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : si riprende dopo l’Interruzione per pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 18.54 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.53 La prosecuzione del match Djokovic-Thiem si giocherà domani a partire ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...

Roland Garros 2019 : tra Djokovic e Thiem vince la pioggia. Match Interrotto sul set pari e 3-1 per l’austriaco nel terzo : Non c’è vincitore, non c’è vinto. La semifinale della parte alta del tabellone maschile del Roland Garros tra Novak Djokovic e Dominic Thiem si interrompe per pioggia sul punteggio di 2-6 6-3 1-3 a favore dell’austriaco, che riprenderà domani con il servizio a disposizione. I due giocatori torneranno sul Court Philippe Chatrier domani, qualche ora prima della finale femminile. Djokovic, che non è mai stato un grande amante ...

Roland Garros 2019 - Djokovic-Thiem : semifinale Interrotta per pioggia. Quando si rigioca? Match spostato a sabato! Programma - orario d’inizio e tv : La pioggia ha interrotto la seconda semifinale del Roland Garros 2019. Novak Djokovic e Dominic Thiem stavano per iniziare il quinto game del terzo set Quando all’improvviso il maltempo ha fatto capolino a Parigi e ha costretto i giocatori a rientrare negli spogliatoi, si è aspettato un miglioramento delle condizioni meteo che però non è arrivato. Il Match era fermo sull’1-1, l’austriaco conduceva per 3-1 nel terzo set e aveva ...

Università : da Regione Veneto 47 mln per borse di studio - alloggi e mobilità Internazionale : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Scadenza anticipata al 30 agosto per presentare domanda di borsa di studio e di alloggio e criteri più oggettivi e semplificati per gli studenti fuori sede: sono alcune delle principali novità del piano annuale per il diritto allo studio universitario per l’anno accadem

Caos procure - il legale di Lotito : “Mai dato il consenso alle Interviste pubblicate oggi” : Gian Michele Gentile, legale del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una nota precisa che non è stato prestato alcun consenso alla pubblicazione delle parole apparse oggi sui quotidiani: “L’avv. Gian Michele Gentile, a nome e per conto del dott. Claudio Lotito, precisa che il Presidente della Lazio non ha reso nessuna delle interviste pubblicate sui quotidiani odierni, non avendo dato nessun consenso alle stesse, e che ...

LIVE Federer-Wawrinka - Roland Garros 2019 in DIRETTA. Federer avanti 2 set a 1. Interruzione per pioggia : 7-6 - 4-6 - 7-6 - 3-3 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2019 tra i due svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka. Il match d’apertura sul “Suzanne Lenglen” è senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata, vedendo confrontarsi due giocatori di altissimo profilo che sapranno regalare spettacolo. Un match dai tanti significati quello a cui assisteremo. Federer, come è noto, ha fatto ...

Accadde oggi - 4 giugno 1961 : “Clamoroso al Cibali!” - il Catania batte l’Inter : Una frase storica, a circa 60 anni rimasta fresca nella memoria di tifosi e appassionati di calcio, anche perché tramandata nel corso degli anni. “Clamoroso al Cibali!“, la celebre frase di Sandro Ciotti è protagonista della rubrica di CalcioWeb “Accadde oggi” odierna. Era il 4 giugno 1961, l’ultima di campionato. L’Inter, che doveva tuttavia recuperare la sfida contro la Juventus capolista, era ospite ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...